«Богиня Волочкова» показала видео со скачущим на коне «средневековым воином» Джигурдой

Москва, 11 ноября. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео со скачущим на коне Никитой Джигурдой в образе средневекового воина.
Волочкова опубликовала необычное приглашение на премьеру в Vegas City Hall «Балерина в зазеркалье цирка». На ее странице в соцсети появилось видео, главным героем которого стал известный своими эпатажными выходками Джигурда.
Джигурда в образе человека средневековой эпохи верхом на коне приближается к оператору.
«Богиня Волочкова», — кричит он на всю округу своим уже классическим рыком.
Дорогие мои, на мою премьеру в Вегасе уже скачет на коне мой вселенский друг Никита Джигурда @instadzhigurda ???? На этом коне, только на белом, мы с ним и уедем!???? А Вы придёте? Билеты можно приобрести на первой странице моего сайта. Volochkova.ru ???? Очень вас жду.❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #балеринавзазеркальецирка
После этого он признается балерине в любви и обещает быть на ее премьере 20 ноября.
«Дорогие мои, на мою премьеру в «Вегасе» уже скачет на коне мой вселенский друг Никита Джигурда, — прокомментировала ролик светская дама. — На этом коне, только на белом, мы с ним и уедем!»
Новая неоднозначная выходка Джигурды восхищения у россиян не вызвала.
«Шут гороховый!» — отреагировали они.
Пользователи Сети также поинтересовались, каким образом конь поменяет цвет.
«А что коня покрасят в белый цвет? Вроде, там черный цвет», — написали они в комментариях.
Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. Она объяснила, что использует бутылки как элемент интерьера. Балерина уточнила, что часто ставит элитные сорта вин на видное место, чтобы подчеркнуть свой статус.