«Богиня Волочкова» показала видео со скачущим на коне «средневековым воином» Джигурдой

Москва, 11 ноября. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram видео со скачущим на коне Никитой Джигурдой в образе средневекового воина.

Волочкова опубликовала необычное приглашение на премьеру в Vegas City Hall «Балерина в зазеркалье цирка». На ее странице в соцсети появилось видео, главным героем которого стал известный своими эпатажными выходками Джигурда.

Джигурда в образе человека средневековой эпохи верхом на коне приближается к оператору.

«Богиня Волочкова», — кричит он на всю округу своим уже классическим рыком.

После этого он признается балерине в любви и обещает быть на ее премьере 20 ноября.

«Дорогие мои, на мою премьеру в «Вегасе» уже скачет на коне мой вселенский друг Никита Джигурда, — прокомментировала ролик светская дама. — На этом коне, только на белом, мы с ним и уедем!»

Новая неоднозначная выходка Джигурды восхищения у россиян не вызвала.

«Шут гороховый!» — отреагировали они.

Пользователи Сети также поинтересовались, каким образом конь поменяет цвет.

«А что коня покрасят в белый цвет? Вроде, там черный цвет», — написали они в комментариях.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. Она объяснила, что использует бутылки как элемент интерьера. Балерина уточнила, что часто ставит элитные сорта вин на видное место, чтобы подчеркнуть свой статус.