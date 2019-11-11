«Шатающуюся» Малышеву сняли на видео в аэропорту Караснодара

Москва, 11 ноября. Популярную телеведущую передачи о здоровье Елену Малышеву заметили в странном виде в аэропорту Краснодара, куда она прилетела по работе. Очевидцы утверждают, что она была пьяна, ее походка была «шатающейся», а взгляд — затуманенным.

Кроме того, по их словам, ведущая Первого канала громко смеялась, шутила не к месту и даже кричала матом. В Сети уже появилось видео, на котором можно видеть, как Малышева не может выйти из лифта с первого раза, задевает спиной двери и при этом сама снимает происходящее на телефон.

При этом утверждать однозначно, что она, действительно, находилась в состоянии опьянения нельзя. Не исключено, что она просто устала или неважно себя чувствовала, отмечает телеканал «Царьград».

Кроме того, нельзя забывать и о том, что недавно Малышева перенесла гипертонический криз, поэтому ее странное поведение могло быть вызвано побочным действием лекарств.

Ранее пользователи соцсетей подвергли телеведущую резкой критике за ее оценку статистике Росстата. Согласно данным ведомства, здоровый образ жизни ведут 12% россиян. Малышева заявила, что в опросе участвовали «крайне самокритичные люди, и основной минус для всех — это физическая активность». В ответ юзеры напомнили ведущей, что здоровый образ жизни.

Многие напомнили, что Малышева тоже придерживается здорового образа жизни, но при этом это никак не спасло ее от госпитализации из-за серьезных проблем с давлением. Несколько комментаторов заявили, что передача и советы Малышевой вообще не выдерживают никакой критики.