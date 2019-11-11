Пушкина рассказала, как помочь столкнувшимся с постродовой депрессией матерям

Москва, 11 ноября. Медики роддомов и женских консультаций могли бы помогать матерям, столкнувшимся с постродовой депрессией. Такое мнение выразила депутат Государственной думы, член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Предложение парламентарий высказала, комментируя трагедию, произошедшую утром понедельника на северо-востоке Москвы. В Бабушкинском районе 36-летняя Людмила Соколова выпала из окна с двумя детьми.

По предварительной информации, женщина страдала от постродовой депрессии. Как рассказал супруг погибшей, ее состояние ухудшилось весной этого года после рождения второго ребенка.

Пушкина считает, что матерям, которые не могут самостоятельно справиться с грузом проблем, могли бы оказать помощь сотрудники роддомов и женских консультаций. Депутат также обратила внимание на необходимость просвещения близких.

«В XXI веке даже школьник должен понимать, что происходит с мамой, с ее здоровьем и настроением после того, как она принесла в дом братика или сестренку», — цитирует Пушкину «Ридус».

Как сообщало ранее ГСУ Следственного комитета РФ по Москве, тела женщины и маленького ребенка без признаков жизни обнаружили утром 11 ноября. Они погибли в результате падения из окна девятого этажа. Выжил шестилетний мальчик, его экстренно госпитализировали. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

На место происшествия прибыли правоохранители, они выясняют обстоятельства гибели женщины и ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало видео с места трагедии.