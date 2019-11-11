Башар Асад осудил планы США на сирийскую нефть. События дня. ФАН-ТВ

Моралес заявил об угрозе незаконного ареста Отставка президента Боливии Эво Моралеса, кажется, не успокоила протестующих. И теперь они требуют не только отстранения, но и заключения для политика. Бывший глава государства заявил, что ему грозят незаконным арестом. Информацию о том, что есть ордер на поимку Моралеса, сообщил один из лидеров оппозиции Луис Камачо, но официально это не подтвердилось. Отметим, что накануне Эво Моралес оставил президентский пост из-за многотысячных протестов. Они начались 20 октября, когда политик, возглавлявший страну почти 14 лет, избрался на очередной, четвертый срок. Сейчас вслед за ним в отставку ушли и другие первые лица: вице-президент, спикер сената, а также глава палаты депутатов. Боливия уже готовится к досрочным выборам, а до тех пор во главе страны временно встала Жанин Аньес, вице-спикер сената. Она, кстати, представляет как раз оппозиционный лагерь. Что касается Моралеса, он убежден: в Боливии произошел не иначе как госпереворот.

Асад осудил планы США на сирийскую нефть Стремление грабить Сирию и другие страны — характерный признак США. Такую оценку действиям Штатов дал президент сирийской арабской республики Башар Асад в интервью журналистам RT. Речь зашла о сирийской нефти, на которую всерьез нацелились американцы. Их незаконные действия Асад назвал обыденными и отметил, что «черное золото», вероятно, стало одним из факторов начала войны в стране. Хотя и не единственным. Напомним, что в конце октября Пентагон после противоречивых заявлений об уходе из региона все-таки решил оставить здесь военных. Ради контроля за нефтяными месторождениями. Власти США утверждают, что выкачивают нефть не для себя, а для союзников в регионе — вооруженных курдских боевиков. Официальный Дамаск и, в частности, Асад назвали эти действия грубым нарушением международного права.

Двое погибли при падении с девятого этажа в Москве Трагичный инцидент произошел сегодня в Бабушкинском районе Москвы. Женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна жилого дома. Пережить падение, несмотря на внушительную высоту (предварительно, речь идет о девятом этаже), смог шестилетний мальчик, хотя сейчас за его жизнь борются врачи-реаниматологи. Других подробностей Следственный комитет не сообщил, но известно, что возбуждено уголовное дело об убийстве. Оперативники допрашивают родственников и очевидцев на месте ЧП. Причины этой трагедии пока остаются загадкой.