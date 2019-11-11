Путин поручил обеспечить прозрачное расходование средств на закупку техоборудования

Москва, 11 ноября. Расходование бюджетных средств на закупку техники и оборудования в рамках национальных проектов должно быть прозрачным, со строгим ценообразованием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с членами правительства глава РФ поручил обеспечить строгое целевое использование средств, рассчитанных на закупку техоборудования.

«Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов», — подчеркнул президент.

Российский лидер обратил внимание, что отечественная продукция должна быть конкурентоспособной, а именно — отвечать требованиям заказчиков, иметь надежную систему послепродажного и гарантийного обслуживания.

Напомним, паспорта национальных проектов в 12 сферах утвердили для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России. Планируется, что их реализуют до 2024 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уточнил, что из российского бюджета на реализацию нацпроектов в 2020-2022 годах выделят около семи триллионов рублей. По его словам, значительная часть средств пойдет на развитие социальной сферы.

Ранее на совещании с членами правительства президент указал, что общее сокращение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением пика модернизации. Путин добавил, что коллективы предприятий ОПК должны продолжать работу и производить высокотехнологичную продукцию и технику.