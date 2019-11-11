Педофил Светов заявил, что относится к «тусовочке» Навального без малейшего уважения

Москва, 11 ноября. Один из лидеров незарегистрированной «Либертарианской партии России» (ЛПР) Михаил Светов обвинил в безыдейности скандального блогера Алексея Навального и заявил, что последний только пытается выдать себя за «оппозиционера».

В интервью ведущему программы «Культ личности» на «Радио Свобода» Светов признался, что относится к так называемой оппозиции «без малейшего уважения» и считает этих людей «тусовочкой». По мнению либертарианца, Навальный и его соратники только выдают себя за «оппозиционеров», являясь на самом деле «крылом власти». К таким людям Светов отнес Геннадия Гудкова, которому «нельзя доверять», и Владимира Рыжкова, который подсовывает себя как «переговорщика от оппозиции» в нужный момент.

Член ЛПР подчеркнул, что у Навального нет какой-либо «ярко выраженной идеологии». По мнению Светова, по этой причине скандальный блогер активизируется только во время выборов, а после них не ведет такой заметной деятельности.

«Есть какой-то выборный момент. У него огромная активность, он что-то делает-делает-делает, а выборы проходят, и он некоторое время не понимает, что ему делать дальше, пока не наступают следующие выборы. И тут он расцветает», — отметил либертарианец.

Светов уверен, чо глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» многое теряет в периоды, когда «вся эта выборная история заканчивается», поскольку не имеет конкретной идеи. При этом член Либертарианской партии в ходе интервью дважды говорил о некоем «тактическом союзе» с Навальным, но пояснений не дал. Вероятно, речь идет об организации митингов, прошедших в Москве летом 2019 года — именно Светов согласовывал с мэрией проведение акций. При этом либертарианец призвал россиян «не вестись на людей, которые возникают под выборы», передает Nation News.

Стоит отметить, что и сам Светов пользуется весьма сомнительной репутацией в обществе. Ранее его вызвали на допрос в Следственный комитет РФ. Члена Либертарианской партии подозревают в совершении развратных действий в отношении лиц, не достигших совершеннолетия.