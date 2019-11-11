РФ настаивает на установлении контроля Дамаска над нефтяными районами САР, заявил Лавров

Ереван, 11 ноября. Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные промыслы страны противозаконны. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Действия США на севере Сирии, где расположены нефтеносные районы, глава российского внешнеполитического ведомства назвал попыткой «ограбить САР».

«Конечно же, их попытка по большому счету ограбить САР и забрать под свой контроль нефтяные промыслы противозаконна», — подчеркнул Сергей Лавров.

Министр добавил, что подобные действия Вашингтона не несут ничего хорошего сирийскому урегулированию — они, напротив, создают серьезный раздражитель на севере САР.

По словам Сергея Лаврова, Россия будет настаивать на том, чтобы правительственная армия Сирии максимально оперативно заняла всю территорию САР. Министр подчеркнул, что только установление контроля Дамаска над всей территорией страны может положить конец терроризму и решить все вопросы, связанные с окончательным политическим урегулированием в Сирийской Арабской Республике.

«Будем настаивать на том, чтобы сирийская армия максимально быстро занимала всю территорию своего государства», — цитирует слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что одним из факторов, из-за которых в САР начался вооруженный конфликт, могла стать борьба за нефть. При этом он подчеркнул, что «США ведут войну со всем остальным миром». Кроме того, по словам Асада, США занимаются разграблением нефтяных месторождений Сирии. По мнению сирийского лидера, Штаты всегда стремились подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только финансовые ресурсы, но и права.

26 октября Минобороны РФ опубликовало снимки, предоставленные космической разведкой. Кадры доказывают, что сирийскую нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из САР под охраной американских военных. По информации российского оборонного ведомства, ежемесячная выручка Вашингтона с этого «бизнеса» превышает 30 миллионов долларов.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора в Сирии. При этом под контролем проамериканских курдских отрядов находятся крупнейшие нефтяные поля САР: Аль-Омар, Аль-Танак и другие.

Напомним, после начала боевых действий в Сирии большая часть нефтяной инфраструктуры страны оказалась в руках разрозненных террористических группировок. В 2014 году она перешла под контроль запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1. Провинция Дейр-эз-Зор, а также примыкающие к ней части провинций Хомс, Ракка и Хасака стали основой нефтяного бизнеса террористов. Курдские вооруженные формирования заняли нефтяные поля на восточном берегу Евфрата в 2017 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.