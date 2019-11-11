Провозить жидкости в самолетах могут разрешить россиянам

Москва, 11 ноября. Провозить напитки и прочие жидкости в самолетах могут позволить россиянам. Выявить же запрещенные вещества позволит новая технология.

Инновационный сканер безопасности разработали специалисты «Ратэк». Устройство способно не только «заглянуть» внутрь емкостей, но и с точностью распознать содержимое.

«Нейтронные технологии, положенные в основу работы сканера позволяют выявить минимальное количество любого вещества», — пояснил руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

Проект уже одобрен регуляторами. В России первую подобную систему уже внедрили в аэропорту «Внуково». РИА Новости передает, что в ближайшее время технологию начнут применять в петербургском метро.

Эксперты отмечают, что, когда инновационные системы появятся во всех отечественных аэропортах, запрет на провоз жидкостей будет снят. Для этого необходимо найти источники финансирования.

Ранее сообщалось, что в России VIP-пассажиры аэропортов смогут проходить пограничный контроль отдельно.