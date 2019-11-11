«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью, «Зенит» победил в Туле и увеличил отрыв

Москва, 11 ноября. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью (1:1), а «Зенит» добился минимальной победы над тульским «Арсеналом» и увеличил отрыв от ближайших преследователей до 5 очков. «Тамбов» добился сенсационной победы над «Ростовом» и победил в третьем матче подряд. Об этом и других важнейших событиях 16-го тура чемпионата России — в традиционном обзоре Федерального агентства новостей.

Ни нашим, ни вашим

Екатеринбургская команда после достаточно удачного старта несколько сбавила обороты. Положение хозяев встречи перед игрой выглядело хуже: за весь осенний отрезок «Ахмат» выиграл лишь однажды — над «Уфой» больше месяца назад. Первые полчаса встречи прошли под диктовку хозяев, которые создали несколько неприятных моментов у ворот уральцев. Затем екатеринбуржцы несколько выровняли игру, однако моментов до перерыва так и не создали. В середине второго тайма положение изменилось: гости создали два убойных момента, в ходе одного из которых игрок «Урала» попал в штангу. В итоге команды разошлись миром, который, пожалуй, больше на руку гостям: их место в середине таблицы на данный момент не подлежит сомнениям. Для «Ахмата» это стало третьей ничьей в чемпионате подряд.

«Ахмат» — «Урал» — 0:0

Чудеса приставки

«Динамо» после увольнения с поста главного тренера Дмитрия Хохлова перестало проигрывать. Перед встречей с казанцами Кирилл Новиков, три матча проведший в роли исполняющего обязанности, был утвержден главным тренером. Руководство бело-голубых поступило логично: 38-летний специалист за короткий срок сумел мобилизовать команду, сыгравшую вничью (1:1) с «Краснодаром» и переигравшую ЦСКА — 1:0. «Рубин», хотя и проявил себя на старте сезона ярко, в целом оказался переоценен и уже превратился в борца за выживание. Команды резво стали обмениваться неприятными уколами. Гости воспользовались своими возможностями лучше и уже к середине первого тайма повели в счете. Поведя в счете, «Динамо» отдало инициативу «Рубину» в расчете на контратаки. Получилось неплохо: в результате казанцы получили меньше пространства, а динамовцы, напротив, продолжили опасно атаковать. Как итог — 8 очков в 4 турах при Новикове и уже 10-е место в таблице.

«Рубин» — «Динамо» — 0:1

Гол: Шиманьский, 23

Удаления: Зуев, 45 («Рубин»); Ордец, 66 («Динамо»)

Сюрпризы «Тамбова»

В роли бесспорного фаворита и хозяев встречи ростовчане начали активнее и быстро открыли счет. Казалось, такое развитие событий абсолютно закономерно: ростовчане второй сезон играют на уровне еврокубков. Однако у «Тамбова» нашелся свой аргумент в лице Георгия Мелкадзе. На счету арендованного у «Спартака» 22-летнего полузащитника уже 5 голов в чемпионате страны, один из которых пришелся как раз на отчетный поединок. При этом нельзя сказать, что «Ростов» расслабился — скорее, тамбовчане терпеливо искали возможность добиться положительного результата. Итог превзошел ожидания: гости забили второй мяч и третий раз подряд победили. Примечательно, что серия началась ровно после отставки Александра Григоряна с поста главного тренера «Тамбова» и назначения исполняющим обязанности Сергея Первушина.

«Ростов» — «Тамбов» — 1:2

Голы: Сигурдарсон, 7 (1:0); Мелкадзе, 52 (1:1); Обухов, 70 (1:2)

НБА, Герой и «-15»

Первый удар по мячу в матче «Спартака» и «Крыльев» нанес российский летчик Дамир Юсупов, в августе этого года вместе с коллегой Георгием Мурзиным совершивший аварийную посадку пассажирского самолета на кукурузное поле. На борту самолета в тот момент находилось 233 человека, а оба пилота получили звания Героев России. Любимая команда одного из летчиков просто не могла после такого сыграть иначе: уже на первых минутах подопечные Доменико Тедеско открыли счет. Что характерно, специалист уже после первых туров, в которых были некоторые эксперименты, стабилизировал состав. Это, надо полагать, и принесло результат. Достаточно быстро спартаковцы забили второй мяч, однако он был отменен из-за небольшого офсайда. Москвичей это, впрочем, не смутило: еще до перерыва они создали моменты, чтобы забить, а у арбитра были некоторые основания для назначения пенальти в ворота самарцев, который он, однако, все же не поставил. Во второй половине игры «Спартак» продолжил угрожать воротам соперника. Отвечали «Крылья» нечасто и лишь однажды сумели создать реальную остроту у ворот хозяев. Второй мяч спартаковцы забили с пенальти, назначение которого никаких вопросов вызывать просто не могло: защитник «Крыльев» Максим Карпов в прыжке позволил себе прием, достойный хайлайтов из НБА — мяч в том эпизоде летел прям в ворота. К тому моменту самарцы уже были в меньшинстве, однако у судьи не было никаких сомнений в повторном применении самой жесткой санкции. «Спартак» закономерно добился победы и забрался на шестую строчку турнирной таблицы. Впрочем, от лидирующего «Зенита» его по итогам тура отделяют критические 15 очков.

«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:0

Голы: Понсе, 3; Бакаев, 83 (пенальти)

Удаления: Мияилович, 71; Карпов, 82 (оба — «Крылья»)

Риторический вопрос

Многострадальный арбитр Вилков, в прошлом туре подвергшийся критике после ряда ошибок в матче «Зенита» и ЦСКА, но все же получивший назначение на следующий тур, не назначил сразу 2 пенальти в ворота «Уфы». Говорить о предвзятости едва ли приходится: уровень судейства в последний год с трудом выдерживает какую-либо критику. Но даже столь скандальный фон игры не отражает содержание лучше слов наставника «Уфы» Вадима Евсеева. 43-летний тренер неоднократно и совершенно заслуженно получал высочайшую оценку своей работы: под его руководством команда успешно играет против всех лидеров российского футбола. Но как относить к таким словам специалиста сразу после нулевой ничьей?

«Доволен ли ничьей без забитых голов? У нас футбол в чем заключается, в забитии голов что ли или в чем?», — заявил Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ». Вопрос, надеемся, был риторическим.

«Оренбург» — «Уфа» — 0:0

Прорыв Азмуна

«Зенит» на классе сумел добиться победы над неуступчивым «Арсеналом». Стоит отметить, что единственный мяч забил Сердар Азмун. Для иранского нападающего событие стало важным: он забил впервые за 6 матчей. Всего на счету иранца 9 голов и 6 результативных передач в текущем сезоне, однако последнее время он заметно сбавил обороты. Впрочем, на самом «Зените» это не сказывается: петербуржцы продолжают лидировать с 5-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

«Арсенал» — «Зенит» — 0:1

Гол: Азмун, 63



На зубах

Ни для кого не секрет, что успехами в текущем сезоне не может похвастаться ни «Сочи», ни ЦСКА. Первые находятся в зоне вылета практически весь турнир, а «армейцы», хотя и идут в первой пятерке, да еще и с отставанием от второго места всего на 1 очко, проваливаются в Лиге Европы. Впрочем, неудачи команд не помешали выдать яркий матч, в котором было много эмоций, голов и борьбы. Действительно, права на ошибку не было ни у одних, ни у других — к обоим тренерам команд есть вопросы со стороны болельщиков. Исход матча решил гол Чалова — до этого нападающий не забивал 9 матчей подряд.

«Сочи» — ЦСКА — 2:3

Голы: Мостовой, 7 (1:0); Мевля, 16 (1:1, автогол); Полоз, 45 (2:1, пенальти); Обляков, 52 (2:2); Чалов, 55 (2:3)

Головная боль для Семина

Центральный матч тура закончился для одного из главных его действующих лиц, Гжегожа Крыховяка, довольно печально. Поляк открыл счет в матче, однако затем отправился в больницу, где у него было диагностировано сотрясение мозга. Футболист столкнулся с нападающим «Краснодара» Ари, который ранее выступал за «железнодорожников». К слову, партнер Крыховяка по сборной Польши и «Локомотиву» Мацей Рыбус также получил травму, но прямо на разминке. Матч в итоге закончился вничью 1:1, что, прежде всего, оказалось на руку «Зениту»: петербуржцы увеличили отрыв в таблице от преследователей.



«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1

Голы: Крыховяк, 41 (0:1); Берг, 45 (1:1)