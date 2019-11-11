Ответ главы медиагруппы «Патриот» на заявление Союза журналистов Петербурга и Ленобласти

10 ноября секретариат Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти выступил с заявлением, в котором безосновательно обвиняет входящие в медиагруппу «Патриот» СМИ в «распространении недостоверной информации, порочащей депутата Законодательного собрания Петербурга и журналиста Бориса Вишневского» и других «подобных кампаниях».

Конкретных случаев «подобных кампаний» не указано, формулировки заявления общие и расплывчатые, видимо, с целью избежать ответственности за клевету и распространение сведений, порочащих деловую репутацию.

Попытки союза вмешаться в данное дело и осуществить защиту Вишневского выглядят довольно странно. СМИ используют ту информацию, которая имеется в наличии от источника в лице предполагаемой жертвы домогательства, которая сообщила, что, будучи студенткой РГПУ имени Герцена, вместе со своими сокурсницами столкнулась с домогательствами со стороны профессора кафедры политологии Вишневского. Прояснить детали по данному делу можно будет путем тщательного расследования правоохранительных органов.

Стоит отметить, что обеспокоенные информацией о непристойном поведении депутата петербуржцы создали петицию, в которой призвали Следственный комитет провести немедленную проверку.

Такая позиция союза выглядит нелогичной на фоне жуткой информации о том, что в эти дни из реки Мойки выловили 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова с отрезанными руками 24-летней Анастасии Е., предположительно, убитой и расчлененной им, с которым она состояла в интимных отношениях. Этот «блестящий» и «достойный» преподаватель ранее избежал ответственности в 2018 году, когда одна из бывших студенток написала на него заявление в полицию, обвинила в пытках и угрозе убийства.

Профессия преподавателя является одной из самых важных в нашем обществе, так как несет знания и формирует умы молодежи — это нелегкая работа людей по призванию. Я сам преподавал в университете и считаю, что престарелые извращенцы, насильники и убийцы не должны избегать наказания, прикрываясь своими научными званиями, наградами, корочками и положением в обществе.

Каждый такой случай и малейшие подозрения необходимо расследовать. Не получив опровергающих обвинения данных, утверждать о невиновности Вишневского нельзя, тем более, что в таких действиях, предположительно может содержаться состав преступлений, предусмотренных статьями 133 и 213 Уголовного кодекса РФ.

Мы должны еще раз поднять проблему того, что кроме УК РФ, ни в одном нормативно-правовом акте Российской Федерации не упоминается слово «домогательство», как и не говорится про наказание, грозящее за его совершение. Статья 23 Конституции РФ гарантирует неприкосновенность частной жизни. Сексуальное домогательство прямо противоречит этим положениям, так как совершается против воли человека.

Пункт 1 Декларации принципов поведения журналиста Международной федерации журналистов, принятой в Бордо в 1954 году, говорит об уважении правды и праве общества знать правду, как первоочередном долге журналиста.

Мы считаем, что общество должно узнать правду о Вишневском и других подобных случаях, профессия преподавателя должна быть очищена от грязи, так как профессорско-преподавательский состав российский вузов является интеллектуальной элитой общества и примером для молодежи.