Бузову облили ведром воды на шоу Урганта

Москва, 11 ноября. Певица и звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова стала гостем программы «Вечерний Ургант», где ее облили ведром воды. Отрывок выпуска вечернего шоу с Бузовой был опубликован в Instagram-аккаунте программы.

Для Бузовой подготовили испытание «Водица не водица». Певица должна была встать под конструкцию, на которой были установлены пять ведер. Иван Ургант отметил, что вода находится только в двух емкостях. После этого гостья программы и ведущий по очереди стали тянуть за веревки и выливать содержимое на себя.

В результате и Ольга Бузова, и Иван Ургант оказались облиты водой. В оставшихся трех ведрах находились перья и блестки. После конкурса звезды обсудили, придет ли Бузова на съемки шоу в следующем году. Певица иронично отметила, что обязательно вернется, ведь ей тут «так рады».

Ранее Ольга Бузова стала гостьей популярного шоу «Ночной контакт». В программе она пожаловалась Стасу Ярушину на навязчивое желание фанатов поскорее выдать ее замуж, а также рассказала о своей самооценке.

Как передает «Газета.Ru», стало известно, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию с жалобами на побои со стороны своего экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. По информации СМИ, осенью 2013 года певица жаловалась на Тарасова трижды, после чего к супругам выезжал участковый по району Якиманка.