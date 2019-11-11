Ельцин не смог расположить к себе Калашникова попытками «купить» уважение конструктора

Москва, 11 ноября. Первый российский президент Борис Ельцин делал все возможное, чтобы «купить» уважение выдающегося конструктора-оружейника Михаила Калашникова, однако последний никогда не относился к этому положительно и продолжал критически относиться к главе государства. Об этом рассказал режиссер Андрей Никишин.

По его словам , Калашников был творческим человеком и абсолютным самородком. Из-за своего миролюбия он всегда сожалел о том, что оружие, которое должно было служить для защиты, оказалось нацеленным против своих же людей.

«Больше всего его угнетало, когда стрелять начали друг в друга в бывшем Советском Союзе», — сказал Никишин в интервью «Царьграду».

Калашников действительно заявлял о том, что оправдать стрельбу по собственным депутатам в его глазах не сможет никто.

«Какой идиот мог нажать на кнопку и стрелять по своим депутатам. Никто мне не докажет, что это надо было. Никто не докажет», — говорил он.

Никишин отметил, что простить власти «ни этой Беловежской пущи, ни этого разрушения Советского Союза» конструктор не мог, даже несмотря на то, что Ельцин присвоил ему звание генерал-лейтенанта и другие награды.

«Он все равно оставался при своем мнении. Не любил Бориса Николаевича, всячески критиковал, особенно, когда по Белому дому стали стрелять. Несмотря на то что его власть пыталась ублажить и создать условия, он как-то к этому относился нехорошо. Не любил», — подчеркнул режиссер.

Он также рассказал «Царьграду» о личных качествах знаменитого конструктора. По его словам, в жизни Калашников был очень скромным человеком и своими руками сделал половину мебели в квартире.

Напомним, 10 ноября исполнилось сто лет со дня рождения Михаила Калашникова, русского и советского конструктора стрелкового оружия, доктора технических наук и генерала-лейтенанта, который вошел в историю благодаря своему всемирно известному автомату. В честь векового юбилея Федеральное агентство новостей подготовило специальную инфографику, демонстрирующую его конструкторский путь.