МИД РФ призвал политические круги Боливии к здравомыслию и ответственности

Москва, 11 ноября. Российская сторона с тревогой воспринимает драматическое развитие событий в Боливии, где развязанные оппозиционными силами беспорядки не позволили завершить президентский мандат Эво Моралеса. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — следует из сообщения дипломатического ведомства.

В МИД России призвали все политические круги латиноамериканской страны к здравомыслию и ответственности. В ведомстве выразили надежду, что ответственный подход будет проявлен всеми членами международного сообщества, а также соседними с Боливией странами.

Напомним, в Боливии по окончании подсчета голосов избирателей на президентских выборах начались масштабные протесты. МИД РФ призвал граждан России ответственно подходить к путешествиям в эту страну. Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, в первом туре победил Моралес, но его ключевой оппонент Карлос Меса не признал итоги подсчета.

Моралес ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что демократической строй в Боливии находится под угрозой по причине попыток совершить государственный переворот в стране. Аналогичное мнение выразили на Кубе и в Венесуэле, сообщал «ФедералПресс».