Военные РФ зафиксировали 33 нарушения перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 11 ноября. Российские военные зафиксировали 33 факта нарушения перемирия в Сирийской Арабской Республике (САР) за минувшие стуки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

По согласованию России и Турции с 31 августа 2019 года в Идлибской зоне деэскалации действует «режим тишины». Совместная российско-турецкая комиссия ведет мониторинг соблюдения перемирия.

За минувшие сутки российская сторона зафиксировала по девять нарушений в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия, а также шесть фактов открытия огня в провинции Хама. Турецкая сторона сообщила о 21 нарушении «режима тишины». Военные Турции зафиксировали 12 фактов открытия огня в Идлибе, четыре — в Хаме, три — в Алеппо и два — в Латакии.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что освобождение провинции Идлиб военным методом не займет много времени, однако сперва Дамаск намерен дать возможность гражданским покинуть этот район. По его словам, покидающие Идлиб сирийцы хотят попасть на юг САР, контролирующийся правительством страны.