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Утяшева рассказала, как Кабаева помогла ей пережить трагедию

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Утяшева рассказала, как Кабаева помогла ей пережить трагедию

Москва, 11 ноября. Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о поддержке спортсменки Алины Кабаевой.

Утяшева в беседе с Лаурой Джугелией в ютуб-шоу PeopleTalk рассказала, как Кабаева поддержала ее и помогла пережить страшную трагедию в жизни — смерть матери. Родственницы не стало в 2012 году. Спортсменка была близка с ней и очень тяжело справлялась с эмоциями.

«У Алины был такой трогательный жест, о котором я не могу не упомянуть. Когда моей мамы не стало, мы с ней долго проговорили по телефону, — рассказала Утяшева. — Это был такой звонок из детства. Алина говорила: «Лисичка, держись».

Супруга Павла Воли добавила, что периодически, когда приходит на могилу матери на кладбище, видит там букеты от Кабаевой.

Утяшева рассказала, как Кабаева помогла ей пережить трагедию

Она отметила, что очень переживает за подругу-спортсменку.

«Она молодец. Нам с Алиной, кстати, часто попадало за лишний вес, — вспомнила занятия спортом Утяшева. — Бывало, мы стоим — она из Узбекистана, я — из Башкортостана, и слышим: «Надо худеть!». Мы голову опускаем и идем худеть. Сейчас мы с ней периодически созваниваемся».

Ранее Утяшева заявила, что благодаря диетам ей удалось вернуться к своему дородовому весу в 49 килограммов. По ее словам, вес стал быстро уходить, когда она отказалась от сладкого, мучного. Девушка перешла на фрукты (в первой половине дня), а также на гречку, дикий рис и овощи.

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Источник: PeopleTalk
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