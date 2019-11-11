Утяшева рассказала, как Кабаева помогла ей пережить трагедию

Москва, 11 ноября. Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о поддержке спортсменки Алины Кабаевой.

Утяшева в беседе с Лаурой Джугелией в ютуб-шоу PeopleTalk рассказала, как Кабаева поддержала ее и помогла пережить страшную трагедию в жизни — смерть матери. Родственницы не стало в 2012 году. Спортсменка была близка с ней и очень тяжело справлялась с эмоциями.

«У Алины был такой трогательный жест, о котором я не могу не упомянуть. Когда моей мамы не стало, мы с ней долго проговорили по телефону, — рассказала Утяшева. — Это был такой звонок из детства. Алина говорила: «Лисичка, держись».

Супруга Павла Воли добавила, что периодически, когда приходит на могилу матери на кладбище, видит там букеты от Кабаевой.

Она отметила, что очень переживает за подругу-спортсменку.

«Она молодец. Нам с Алиной, кстати, часто попадало за лишний вес, — вспомнила занятия спортом Утяшева. — Бывало, мы стоим — она из Узбекистана, я — из Башкортостана, и слышим: «Надо худеть!». Мы голову опускаем и идем худеть. Сейчас мы с ней периодически созваниваемся».

Ранее Утяшева заявила, что благодаря диетам ей удалось вернуться к своему дородовому весу в 49 килограммов. По ее словам, вес стал быстро уходить, когда она отказалась от сладкого, мучного. Девушка перешла на фрукты (в первой половине дня), а также на гречку, дикий рис и овощи.