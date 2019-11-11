США используют курдских боевиков в Сирии как ИГИЛ и «Аль-Каиду», заявил эксперт

В политике США прослеживается преемственность в использовании любых вооруженных группировок для решения собственных внешнеполитических задач, уверен главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

В Америке первыми заговорили о поддержке Вашингтоном запрещенной террористической организации «Аль-Каида»1, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.

«Почему? Взгляните на факты. Начнем с того, что об этом сами, первыми, стали говорить американские официальные лица, такие, как Джон Керри, Хиллари Клинтон и многие другие», — объяснил сирийский лидер, отвечая на вопрос, почему власти Британии или администрация экс-президента США Барака Обамы могли захотеть поддерживать «Аль-Каиду» и ИГ1.

Кроме того, Асад обвинил Европу в поддержке террористов. Он отметил, что «они говорили о роли США в поддержке «Аль-Каиды» в Афганистане.

«Их цель состояла в том, чтобы использовать данную группировку как инструмент борьбы с Советским Союзом… Они об этом говорили. Такой вот у них образ действий – не мы это придумали», — подчеркнул Асад.

По словам Игоря Коротченко, США очень неразборчивы в средствах реализации внешнеполитических задач, и при этом совершенно этого не стесняются.

«Аль-Каида» родилась из поддержки афганских моджахедов. США были самым непосредственным образом причастны к этому процессу. Что касается террористической организации ИГИЛ1, то США закрывали глаза на ее деятельность в Сирии, чтобы свергнуть режим Башара Асада. Что касается курдов, то они выступали и продолжают выступать орудием в руках американской внешней политики для того, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Сирии. Таким образом, курды – это вооруженные отряды, используемые США примерно в тех же целях, в каких они использовали «Аль-Каиду» и ИГИЛ. Здесь присутствует преемственность этой неразборчивости средств и использования любых вооруженных группировок, террористических или повстанческих, для содействия в решении стоящих перед Вашингтоном задач», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Такую политику США будут проводить до тех пор, пока они не получат «решительный пинок под зад и не уберутся из Сирии», подчеркивает военный эксперт.

«Очевидно, что для США, как для государства, практика использования террористических организаций в собственных интересах будет оставаться [актуальной] всегда. США никогда не откажутся от поддержки каких-либо незаконных силовых структур. Они всегда будут это использовать. Никаких изменений по данному вопросу в американской политике не будет», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее Башар Асад заявил, что США теряют свою гегемонию и готовы бороться со всеми. По мнению сирийской президента, политика Вашингтона строится на методе проб и ошибок. Он напомнил, что военные США вторглись в Афганистан, Ирак — и ничего не вышло.

Также США, по его словам, занимаются разграблением нефтяных месторождений Сирии, они всегда стремились подвергать другие страны разграблению, отбирая у них не только финансовые ресурсы, но и права.

Более того, Асад обвинил США в поддержке террористов в САР. Соответствующее заявление президент Сирийской Арабской Республики сделал во время интервью, уточнив, что такое поведение Вашингтона препятствует политическому процессу решения конфликта в стране. По мнению Асада, противники Сирии — «Запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наемники в стране» — стараются отодвинуть победу официальных правительственных сил.

Сирийский лидер добавил, что текущая задача правительства Сирии — действовать на опережение планов США и их союзников. По словам президента САР, это задача вполне выполнимая.

Напомним, президент США Дональд Трамп за время военных столкновений в Сирии неоднократно успел объявить о полном разгроме запрещенного в РФ «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке. Трамп объявлял о том, что «США установили контроль над 100% территории, которую ранее контролировало ИГ» — что неверно, поскольку большую часть захваченной исламистами территории Сирии освободила все же Сирийская арабская армия и ее союзники при поддержке ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.