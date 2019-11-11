На «кощунственный» танец Собчак в монашеском одеянии пожаловались в Генпрокуратуру

Москва, 11 ноября. Известная телеведущая Ксения Собчак возмутила общественников танцем в монашеском одеянии, они уже написали заявление в генеральную прокуратуру. Об этом рассказали сами активистки.

Как уточнила одна из авторов заявления, Собчак исполнила на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым «кощунственный танец», в ходе которого сбросила с себя монашеское одеяние.

«У нее были мужчины полуголые на сцене, что также недопустимо», — пожаловалась активистка.

Она хочет, чтобы светская львица ответила за свой поступок. При этом, как отметили журналисты, Собчак сейчас нельзя волноваться. По неподтвержденной информации, телеведущая беременна. Об этом, по мнению СМИ, свидетельствует ее рацион питания, в котором в последнее время преобладают богатые железом яблоки, а также отказ Собчак от алкоголя на собственном дне рождения. Как отмечает «Утро.ру», праздник она отметила 5 ноября.

Журналисты пытались выяснить пол будущего ребенка, однако светская львица отказалась от комментариев.

Напомним, у Собчак пока есть только один ребенок. Платон появился на свет 18 ноября 2016 года, когда известная телеведущая еще была замужем за актером Максимом Виторганом.

Прошедшая в сентябре свадьба Собчак и Богомолова породила массу слухов об интересном положении 38-летней знаменитости. В прессу просочилась информация, что молодожены ждут ребенка, однако пока никакого подтверждения нет.

Эпатажная свадьба прошла 13 сентября, передает «Газета.ru». Пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас».

После заключения брака они обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот, сменив катафалк на карету. Церемония вызвала волну критики в адрес пары, Богомолова заподозрили в прохождении ее некрещеным.

Во время праздничного ужина Собчак исполнила откровенный танец в корсете и чулках с красной подвязкой.