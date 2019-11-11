Убитая доцентом СПбГУ девушка работала в архиве в день трагедии

Санкт-Петербург, 11 ноября. Родители девушки, в убийстве которой подозревают преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, прибыли в Петербург за телом и вещами дочери. По их словам, в день трагедии девушка работала в архиве.

Ранее доцент и кандидат исторических наук Олег Соколов оформил явку с повинной. Как сообщали источники, жертвой преступления стала 24-летняя Анастасия Ещенко — учительница истории и аспирантка СПбГУ. По предварительной информации, девушка была убита 7 ноября. Предполагается, что Соколов застрелил свою бывшую ученицу, с которой состоял в романтических отношениях, а после спрятал тело с намерением избавиться от него по частям.

Родители Анастасии Ещенко, Галина и Олег, рассказали, что в день убийства их дочь работала в архиве.

«Наша задача сейчас — собрать вещи нашей дочери и забрать ее тело. Мы поступаем как родители. Мы собираем вещи, чтобы отвезти домой. Ни о каком психологическом воздействии не может быть и речи, человек убивает, человек расчленяет, без комментариев», — сказала мать девушки в комментарии РЕН-ТВ.

Адвокат Соколова, Александр Почуев, заявлял, что его подзащитный мог совершить преступление «под влиянием сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта».

Напомним, 9 ноября сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали мужчину, который упал в реку Мойку, пытаясь утопить пакет с отрубленными руками. В квартире задержанного нашли обезглавленное тело девушки. Подозреваемым оказался 63-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов. Его госпитализировали в Мариинскую больницу с обморожением. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.