Зеленский уволил «драчуна» Геруса с поста представителя президента

Киев, 11 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности своего представителя в кабинете министров. Об этом свидетельствует указ главы государства, опубликованный на его официальном сайте.

«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины»,— написано в документе.

Известно, что место Геруса теперь занимает Алексей Перевезенцев. Об этом также сообщается в одном из приказов на сайте. Отмечается, что новый представитель главы Украины назначается «вне штата».

О причинах смены депутата Верховной рады Геруса в документе не сказано. Однако недавно парламентарий от партии Зеленского «Слуга народа» подрался с экс-депутатом, лидером «Радикальной партии» Олегом Ляшко. Видео потасовки было снято украинскими журналистами. Инцидент произошел в киевском аэропорту «Борисполь». По словам «драчуна» Геруса, причиной конфликта стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России.

О новом представителе Зеленского в правительстве известно немногое: ему 40 лет, как сообщает «Газета.ru», ранее он занимал должность госсекретаря министерства экономического развития и торговли Украины, где на раннем этапе службы одновременно выполнял обязанности советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу советника уже при новом министре Степане Кубиве.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста. Должность внештатного советника руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне занял Эндрю Роман Мак.