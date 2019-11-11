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Эстонские депутаты пригласили коллег из России в Таллин

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Эстонские депутаты пригласили коллег из России в Таллин

Таллин, 11 ноября. Эстонские депутаты пригласили российских коллег в Таллин на встречу, заявил председатель депутатской группы Рийгикогу по парламентским связям с Россией Ааду Муст.

Встреча российских и эстонских депутатов может состояться в январе или феврале следующего года. Инициаторами встречи стали представители Таллина.

Муст признал, что его коллеги обеспокоены возможными последствиями: их шаг может стать причиной скандалов в стране. Он напомнил о критике в адрес президента Эстонии Керсти Кальюлайд после ее поездки в Москву.

«Возобновление контактов Эстонии с Россией наметилось не только на парламентском, но и на дипломатическом уровне, — пишут авторы телеграм-канала «Sputnik Ближнее зарубежье». — Уже завтра в Москве пройдут эстонско-российские консультации по теме Совета безопасности ООН».

Эстонские депутаты пригласили коллег из России в Таллин

Отметим, что в последний раз парламентарии России и Эстонии встречались в 2015 году в Москве.

В начале ноября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу рекомендовал президенту Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Источник: Sputnik
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