Лопырева призвала поклонников не мешать Малахову «рыться в чужом белье»

Москва, 11 ноября. Светская львица, модель и ведущая Виктория Лопырева жестко ответила на слова телеведущего Андрея Малахова о том, что она якобы увела мужчину из семьи. С соответствующим заявлением журналист выступил в интервью Ксении Собчак, видеоролик доступен на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».

В беседе с экс-ведущей скандальной телестройки «Дом-2» Малахов осудил Лопыреву, рассказав, что она якобы в течение долгого времени дружила с экс-супругой своего нынешнего возлюбленного Игоря Булатова Татой Карапетян, «была вхожа в их дом и даже пользовалась бесплатно услугами семейных салонов», пишут «Дни.ру».

«Я считаю, что в данном случае лучшим наказанием для Лопыревой будет как раз ее полное отсутствие во всех СМИ. Потому что без СМИ Вика Лопырева… Просто красивая девушка», — резюмировал Малахов.

Лопырева новый выпуск не смотрела, а про обвинения со стороны Малахова узнала от своих фолловеров. Пользователи Сети поинтересовались у посла мундиаля прошлого года, что она думает по этому поводу. По мнению Лопыревой, не стоит обижаться на Малахова, поскольку он всего лишь делает свою работу.

«Так у него профессия такая, всю жизнь в чужом белье роется. Не будем мешать», — успокоила фолловеров светская львица.

Как ранее сообщало «Утро.ру», отношения между Малаховым и примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой испортились несколько месяцев назад, когда одно из изданий рассказало о строительстве дома артистки на Кипре. Главным редактором этого издания является как раз телеведущий Малахов.