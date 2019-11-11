Сирия, 11 ноября. Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли западные кварталы Алеппо. Башар Асад уверен, что Идлиб будет освобожден от джихадистов быстро. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по опорным пунктам радикалов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны в южной части провинции Идлиб и нанесли удар по радикалам на севере Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли западные квартиры города Алеппо из минометов.

Международная коалиция: направила конвой военнослужащих из провинции Алеппо в Ракку.

Провинция Алеппо

Западные кварталы города Алеппо подверглись обстрелу из минометов со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». По предварительным данным в результате взрыва снаряда в жилом квартале погибла девочка шести лет, как сообщает РИА Новости источник в центральной больнице города. Пострадали районы Сейф-ат-Дауль и Хамдания. Количество раненых пока еще уточняется. За последнее провокации со стороны боевиков альянса участились. 7 ноября радикалы нанесли удары из минометов по окрестностям улицы Нил в западном пригороде, пострадали мирные жители, один ребенок погиб.

Как передает агентство Sputniknews. с северо-востока провинции Алеппо от города Айн-аль-Араб (Кобани) конвой американских военнослужащих из 172 автомобилей, включая бронетехнику, отправился на север провинции Ракка.

Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по двум маршрутам в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков. Десятого ноября было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами-Авшария и Аджами-Манбидж в провинции Алеппо, как заявил генерал-майор.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совершили боевой вылет в район города Маарет-Хурма, как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). На укрепления радикалов и укрепленные огневые точки радикалов были сброшены бомбы. В предместьях Кафр-Рума и Кафр-Набель продолжают обстрел укрытий и линий обороны джихадистов, как передает новостной портал Halab Today TV.

Провинция Идлиб, в основном контролируемая группой джихадистов «Тахрир аш-Шам» остается последним крупным оплотом антиправительственных сил. В ходе интервью корреспонденту издания RT, президент Сирийской Республики Башар Асад заявил, что освобождение Идлиба от вооруженных бандформирований не займет много времени. ППо словам президента, план состоит в том, чтобы дать возможность гражданским лицам покинуть этот район до начала широкомасштабных боевых действий в провинции. Как подчеркнул президент, интерес страны заключается не в том, чтобы убивать террористов, а в защите невинных гражданских, которые живут в зонах оккупации альянса.

Провинция Ракка

Количество жертв теракта в городе Тель-Абъяд достигло девяти человек, как уточняет источник новостей в сети Twitter (@metesohtaoglu). Количество раненых остается прежним – двадцать человек. Напомним, что вчера днем в центре города был подорван автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства. Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что в подрыве автомобиля виноваты курдские боевики «Демократических сил Сирии». По данным курдских новостных ресурсов, в результате взрыва убито и ранено более 30 человек, среди них члены протурецкого ополчения.

Два взрыва произошло к востоку от города Ракка. Как сообщает новостное агентство @Mnews23, в результате подрыва загорелось четыре бензовоза, которые перевозили груз сырой нефти в зоны контроля правительственной армии. Диверсию приписывают курдским боевикам, которые препятствуют вывозу нефти с территорий их оккупации.

Провинция Хама

Сирийская армия обстреливает из тяжёлой артиллерии окрестности поселка Аз-Зияра на западе провинции, где укрываются боевики из состава «Тахрир аш-Шам», как передает новостное агентство Halab Today. Ракетно-артиллеристские удары также были нанесены по опорным пунктам боевиков в районе поселка Зайзун. Информация о потерях радикалов в результате обстрела пока что уточняется.