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Сирия новости 11 ноября 12.30: боевики ХТШ обстреляли запад Алеппо, Башар Асад уверен, что Идлиб будет освобожден быстро

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Сирия новости 11 ноября 12.30: боевики ХТШ обстреляли запад Алеппо, Башар Асад уверен, что Идлиб будет освобожден быстро

Сирия, 11 ноября. Боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли западные кварталы Алеппо. Башар Асад уверен, что Идлиб будет освобожден от джихадистов быстро. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по опорным пунктам радикалов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны в южной части провинции Идлиб и нанесли удар по радикалам на севере Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли западные квартиры города Алеппо из минометов.

Международная коалиция: направила конвой военнослужащих из провинции Алеппо в Ракку.

Сирия новости 11 ноября 12.30: боевики ХТШ обстреляли запад Алеппо, Башар Асад уверен, что Идлиб будет освобожден быстро

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Западные кварталы города Алеппо подверглись обстрелу из минометов со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам». По предварительным данным в результате взрыва снаряда в жилом квартале погибла девочка шести лет, как сообщает РИА Новости источник в центральной больнице города. Пострадали районы Сейф-ат-Дауль и Хамдания. Количество раненых пока еще уточняется. За последнее провокации со стороны боевиков альянса участились. 7 ноября радикалы нанесли удары из минометов по окрестностям улицы Нил в западном пригороде, пострадали мирные жители, один ребенок погиб.

Как передает агентство Sputniknews. с северо-востока провинции Алеппо от города Айн-аль-Араб (Кобани) конвой американских военнослужащих из 172 автомобилей, включая бронетехнику, отправился на север провинции Ракка.

Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по двум маршрутам в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков. Десятого ноября было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами-Авшария и Аджами-Манбидж в провинции Алеппо, как заявил генерал-майор.  

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

ВКС РФ совершили боевой вылет в район города Маарет-Хурма, как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). На укрепления радикалов и укрепленные огневые точки радикалов были сброшены бомбы. В предместьях Кафр-Рума и Кафр-Набель продолжают обстрел укрытий и линий обороны джихадистов, как передает новостной портал Halab Today TV.

Провинция Идлиб, в основном контролируемая группой джихадистов «Тахрир аш-Шам» остается последним крупным оплотом антиправительственных сил. В ходе интервью корреспонденту издания RT, президент Сирийской Республики Башар Асад заявил, что освобождение Идлиба от вооруженных бандформирований не займет много времени. ППо словам президента, план состоит в том, чтобы дать возможность гражданским лицам покинуть этот район до начала широкомасштабных боевых действий в провинции. Как подчеркнул президент, интерес страны заключается не в том, чтобы убивать террористов, а в защите невинных гражданских, которые живут в зонах оккупации альянса.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Количество жертв теракта в городе Тель-Абъяд достигло девяти человек, как уточняет источник новостей в сети Twitter (@metesohtaoglu). Количество раненых остается прежним – двадцать человек. Напомним, что вчера днем в центре города был подорван автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства. Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что в подрыве автомобиля виноваты курдские боевики «Демократических сил Сирии». По данным курдских новостных ресурсов, в результате взрыва убито и ранено более 30 человек, среди них члены протурецкого ополчения.  

Два взрыва произошло к востоку от города Ракка. Как сообщает новостное агентство @Mnews23, в результате подрыва загорелось четыре бензовоза, которые перевозили груз сырой нефти в зоны контроля правительственной армии. Диверсию приписывают курдским боевикам, которые препятствуют вывозу нефти с территорий их оккупации.  

Провинция Хама

Провинция Хама

Сирийская армия обстреливает из тяжёлой артиллерии окрестности поселка Аз-Зияра на западе провинции, где укрываются боевики из состава «Тахрир аш-Шам», как передает новостное агентство Halab Today. Ракетно-артиллеристские удары также были нанесены по опорным пунктам боевиков в районе поселка Зайзун. Информация о потерях радикалов в результате обстрела пока что уточняется.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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