Эксперт объяснил, почему игравшую с моряками белуху приняли за «российского шпиона»

Москва, 11 ноября. Предположение, что играющая с моряками белуха может быть «российским шпионом», находится в логике сегодняшнего политического дискурса Запада. Таким мнением поделился политолог и журналист Юрий Светов.

«Программа обучения морских животных разнообразна, в разных странах она давно есть и давно обсуждается. А достоверность информации о том, что мы продвинулись дальше других и научились использовать белух в своих целях, проверить достаточно сложно», — объяснил эксперт.

По словам Светова, предположения об обучении белухи Россией возникли, поскольку на Западе считают, что нашей стране «подвластно все».

«Любое явление, которое не очень понятно, может объясняться тем, что «это сделала Россия», — отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Как подчеркнул эксперт, если предположение о «шпионстве» правда, странно, что белуха играет с мячом, а не пытается потопить корабль, с которого за ней наблюдают.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео, на котором белуха играет в мяч с моряками южноафриканского судна в Северном Ледовитом океане. Некоторые ученые назвали такое поведение животного неестественным и заявили, что млекопитающее может быть «специально обученным российской армией китом», пишет «Газета Кемерова». Кроме того, журналист Феррис Джабр считает, что белуха «похожа на Хвалдимира (кит с этикеткой «Оборудование Санкт-Петербурга», которого якобы заметили в апреле 2019 года недалеко от северной Норвегии. — прим. ФАН), который мог сбежать от российской военной шпионской программы», сообщает телеканал «360».