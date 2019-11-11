Путин возмущен масштабами воровства на космодроме «Восточный»

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством выразил возмущение беспорядком на космодроме «Восточный».

Президент констатировал, что средства при выполнении гособоронзаказа должны быть потрачены строго на указанные цели. Информация о расходе средств должна быть прозрачна, добавил он.

Глава государства напомнил, что не первый раз выступает с такими требованиями, однако нарушения продолжаются, даже на крупных проектах — например, космодроме «Восточный». Путин возмутился масштабами воровства на объекте.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! — констатировал российский лидер. — Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов!»

Путин добавил, что были возбуждены несколько десятков уголовных дел, по которым были вынесены решения судов. Виновные были отправлены в тюрьму, однако их пример не стал поучительным.

«Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — заявил глава государства.

В сентябре Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома «Восточный» и вовремя запустить с него ракеты-носители.