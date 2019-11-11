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Россия

Путин призвал министров сделать прививки от гриппа по его примеру

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Путин призвал министров сделать прививки от гриппа по его примеру

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал Кабмин и администрацию главы государства срочно последовать его примеру.

В понедельник на совещании с членами правительства российский лидер поднял важный вопрос заболеваемости гриппом. Президент отметил, что в европейской части страны пока держится относительно высокая для ноября температура. Несмотря на это, сезон гриппа в целом по стране уже активно наступает, подчеркнул Путин.

«Правда, за последние 13 лет у нас более чем в 13 раз сократилась заболеваемость гриппом», — уточнил президент.

Путин на совещании опросил членов Кабмина на предмет прохождения вакцинации. Выяснилось, что прививку поставили лишь четыре человека, включая самого президента.

Глава государства обратил внимание, что министры относятся к группе риска по заболеваемости гриппом, поскольку работают с людьми.

«Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил», — констатировал он.

Путин призвал министров сделать прививки от гриппа по его примеру

Ранее на сайте Роспотребнадзора появилась памятка, из которой можно узнать о путях заражения гриппом и о мерах предотвращения заболевания. Как указали в ведомстве, поможет своевременная вакцинация, отсутствие контактов с людьми, у которых есть явно выраженные симптомы, сокращение времени пребывания в местах массового скопления людей.

В беседе с Федеральным агентством новостей министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова призвала россиян доверять вакцинам. Глава ведомства обратила внимание, что благодаря росту охвата вакцинации в последние годы показатели смертности и развития тяжелых осложнений упали в 20 раз.

Учреждения здравоохранения страны, по ее словам, уже запаслись вакцинами в нужном количестве. В этом году в планах министерства привить не меньше 45% россиян и около 75% людей из группы риска.

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Источник: РИА Новости
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