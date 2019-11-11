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Путин назвал причину сокращения расходов на оборону и безопасность

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Путин назвал причину сокращения расходов на оборону и безопасность

Москва, 11 ноября. Общее сокращение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением пика модернизации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании в правительстве.

«У нас общее сокращение расходов на оборону и безопасность, вы знаете об этом», — цитирует слова главы государства РИА Новости.

Российский лидер отметил, что сокращение расходов связано не с тем, что к вопросам стали относиться спустя рукава, а с тем, что основной пик всех необходимых мероприятий, связанных с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, пройден.

Владимир Путин добавил, что созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса мощности и коллективы должны продолжать работу и производить высокотехнологичную продукцию и технику, а не «выпускать кастрюли», как это было в конце 90-х годов.

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Источник: РИА Новости
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