Мобильные операторы опровергли информацию о повышении цен на услуги связи

Москва, 11 ноября. Мобильные операторы МТС, «Билайн» и Tele2 опровергли информацию о росте цен, заявив, что на текущий момент не планируют повышать тарифы на услуги связи. Об этом сообщили представители компаний.

«Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», — рассказали в МТС.

Представители еще двух компаний, Tele2 и «Билайна», также заверили, что на данный момент вопрос повышения тарифов не рассматривают. Более того, в пресс-службе «Билайна» сообщили, что оператор на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для клиентов. В «Мегафоне» от комментариев воздержались.

В МТС добавили, что продолжат развивать конвергентные сервисы, объединяющие несколько продуктов в единое предложение, позволяющее абонентам в итоге, наоборот, — экономить на расходах связи.

Представители Tele2 пояснили, что пользователи сегодня зачастую выбирают «тяжелые» пакетные тарифы из-за активного использования услугами передачи данных.

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на двух аналитиков рынка сообщили о том, что тарифы на связь в 2020 году могут вырасти как минимум на 10%.

Эксперты связывали такие изменения с несколькими причинами, в частности, с ростом архивных тарифов на 30–40%, компенсацией падения доходов операторов, которые вызваны отменой внутреннего роуминга, а также с причиной активного использования абонентами мобильного интернета и видеосервисов, которые заставляют выбирать более дорогие тарифы.

В августе этого года эксперты Роскачества назвали лучшие мобильные приложения сотовых операторов в российском сегменте Google Play и App Store. В исследовании участвовали по девять приложений для iOS и Android, позволяющих управлять платежами и услугами.