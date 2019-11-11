МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в египетском Луксоре

Москва, 11 ноября. МИД России предупредил граждан страны о том, что в египетском городе Луксор усилили меры безопасности в связи с введением чрезвычайного положения.

Соответствующее сообщение появилось в аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) ведомства в микроблоге Twitter. Как указали дипломаты, на этой неделе в Луксор должны прибыть христианские и мусульманские паломники.

«Введено чрезвычайное положение; повышенные меры безопасности», — говорится в сообщении.

#Египет – 11-17 ноября в г. #Луксор ожидается прибытие христианских и мусульманских паломников; введено чрезвычайное положение; повышенные меры безопасности pic.twitter.com/0p2Up4b7X9 — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) 11 ноября 2019 г.

Ранее власти африканской страны заявили, что в скором времени будет открыто прямое авиасообщение между Россией и Египтом. Министр планирования, мониторинга и административной реформы страны Хала Хельми Эльсаид Йонес надеется, что рейсы запустят раньше конца текущего года. Авиасообщение приостановили в ноябре 2015 году после крушения российского самолета над Синайским полуостровом.