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МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в египетском Луксоре

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МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности в египетском Луксоре

Москва, 11 ноября. МИД России предупредил граждан страны о том, что в египетском городе Луксор усилили меры безопасности в связи с введением чрезвычайного положения.

Соответствующее сообщение появилось в аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) ведомства в микроблоге Twitter. Как указали дипломаты, на этой неделе в Луксор должны прибыть христианские и мусульманские паломники.

«Введено чрезвычайное положение; повышенные меры безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее власти африканской страны заявили, что в скором времени будет открыто прямое авиасообщение между Россией и Египтом. Министр планирования, мониторинга и административной реформы страны Хала Хельми Эльсаид Йонес надеется, что рейсы запустят раньше конца текущего года. Авиасообщение приостановили в ноябре 2015 году после крушения российского самолета над Синайским полуостровом.

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Источник: Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ
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