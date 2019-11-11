Лавров рассказал о «насыщенной и важной беседе» с Пашиняном

Ереван, 11 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Ереван подтвердили настрой на доверительный диалог.

Глава внешнеполитического ведомства России находится с рабочим визитом в Ереване. Лавров провел встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также планирует совместное мероприятие с президентом республики Арменом Саркисяном.

Перед переговорами с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном российский дипломат поделился впечатлениями от утренней встречи с Пашиняном.

«Сегодня день был начат с очень насыщенной и важной беседы с премьер-министром Армении Николом Ваваевичем Пашиняном​​​, — констатировал Лавров. — Подтвердился настрой на доверительный диалог».

8 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Москве рабочую встречу с главой ведомства Республики Армения Гайком Григоряном. Стороны обсудили сотрудничество в области криминалистики и научно-образовательной сфере, оказание правовой помощи по уголовным делам.