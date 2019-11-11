Администрация Бийска ввела режим ЧС из-за мусорного коллапса

Бийск, 11 ноября. Администрация Бийска Алтайского края ввела в городе режим ЧС из-за мусорного коллапса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бийска.

«Ввели режим ЧС, потому что с начала ноября ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе ввиду того, что накапливаются твердые коммунальные отходы на контейнерных площадках», — рассказал представитель городской администрации.

Уточняется, что мусор перестал вывозить регоператор «Спецобслуживание-Центральное». Организация объясняет это тем, что ей ограничили въезд на полигон для твердых бытовых отходов, сообщает «Царьград». При этом в мэрии Бийска говорят, что регоператор имеет долги перед полигоном.

Сейчас на территории города скопились груды мусора, пишет НСН. В мэрии сообщили, что будут устранять завалы бытовых отходов за счет бюджета, а затем выставят счета хозяйствующим субъектам, которые занимаются вывозом мусора. Также в пресс-службе добавили, что сборы жителей Бийска за вывоз мусора составили около 90%.

Режим ЧС в Бийске начал действовать 11 ноября с 00.00 по местному времени. На какой период введен данный режим, пока неизвестно, передает телеканал «360».

Ранее российское правительство утвердило новый порядок расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными расходами. Из тарифов исключили налог на прибыль и компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду.