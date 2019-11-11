Москва, 11 ноября. Самозанятых в России могут освободить от банковских комиссий за пенсионные отчисления, законопроект до конца года планируется внести в Госдуму.

Как считают эксперты, освобождение от уплаты банковской комиссии за добровольное перечисление страховых взносов самозанятыми поможет обеспечить россиянам достойную жизнь в старости.

По данным издания «Парламентская газета», член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов уточнил, что на данный момент концепция документа уже готова, она будет направлена на обсуждение в Центробанк и правительство.

Напомним, самозанятые россияне смогут делать взносы в Пенсионный фонд через приложение. Основными плюсами приложения для самозанятых являются простая регистрация и администрирование.

Ранее сообщалось, что ФНС выпустит мобильное приложение по выходу самозанятых россиян из тени.

Чтобы вновь попасть в правовое русло, достаточно скачать приложение, зарегистрировать личный кабинет на сайте ФНС, указать налоговый статус и вид деятельности. Вся эта процедура занимает мало времени и не требует походов в офис ФНС.

Для окончательной авторизации приложение запрашивает разрешение отсканировать главный разворот паспорта, после чего уже обеспечивается верификация. Попутно программа проверяет, действительно ли паспорт принадлежит конкретному гражданину.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области действует эксперимент по установлению специального налогового режима. Главным условием является объем заработка, который не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Воспользоваться специальным налоговым режимом могут не только самозанятые граждане, но и индивидуальные предприниматели.

Как пишет «Газета.ru», налог на самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах.