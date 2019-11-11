Путин потребовал от Кабмина следить за использованием закона об амнистии капиталов

Москва, 11 ноября. Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства тщательно следить за ситуацией с использованием данных из деклараций по амнистии капиталов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Российский лидер во время совещания с правительством напомнил, что этот закон «установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования». При этом, по его словам, факты привлечения к уголовной ответственности зафиксированы.

Глава российского государства особо подчеркнул, что соответствующие разъяснения касательно этой темы дал президиум Верховного суда РФ.

Путин обратил внимание на необходимость того, чтобы Кабмин и Минэкономразвития вместе с бизнес-кругами скрупулезно следили за тем, что происходит на практике, а также соответствующим образом реагировали.