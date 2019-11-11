Книги доцента СПбГУ подорожали в Сети после убийства аспирантки

Санкт-Петербург, 11 ноября. Книги подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ Олега Соколова продают в Сети за сильно завышенные суммы.

Стоимость книг Соколова резко выросла после скандальной истории с убийством 24-летней аспирантки Анастасии Е. Продавцы из Сети предлагают работы доцента за баснословные суммы, передает «Невские новости». Как выяснили журналисты, бонусами товаров являются автограф автора и добрые пожелания, оставленные на первых страницах книг.

Напомним, утром 9 ноября Соколова достали из воды у набережной реки Мойки. Доцент СПбГУ пытался утопить пакет, внутри которого оказались отрубленные женские руки и пистолет. В квартире мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили обезглавленное тело аспирантки и пилу.

Стало известно, кто спас Соколова из реки. На помощь доценту пришел ранее судимый житель Петербурга. Подозреваемый в убийстве девушки кандидат исторических наук был отправлен в Мариинскую больницу. У мужчины было диагностировано обморожение. Доцент СПбГУ является фигурантом уголовного дела по статье об убийстве.

По предварительной версии следствия, подозреваемый застрелил свою жертву из обреза еще 7 ноября во время ссоры, пишет «Известия».