Напуганные новым снимком Пугачевой фанаты посоветовали певице купить нормальный смартфон

Москва, 11 ноября. Примадонна российской сцены Алла Пугачева опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Снимок вызвал неоднозначную реакцию поклонников артистки.

На снимке Алла Пугачева запечатлена в демисезонной одежде. Певица отметила, что очень не любит зиму и уже начала ждать весну.

«С сегодняшнего вечера начинаю ждать весну. Зима не мое, холодно», — написала она под фото.

Качество снимка вызвало негативную реакцию со стороны ряда фанатов. Некоторые даже посоветовали Пугачевой купить новый смартфон для качественных фото.

«Что с качеством фотографий всегда? Хотите таким образом скрыть старость?» — написал один из пользователей. «Какой ужас. Нормальных фото, что ли, нет», — добавил другой. «Купите себе нормальный телефон для хороших фото», — отметил еще один юзер. «Не поймешь, кто на фото», — добавил еще один комментатор.

Ранее телеведущий Андрей Малахов признался, что против своей воли поссорился с Аллой Пугачевой и ее супругом Максимом Галкиным. По словам Малахова, звездная пара начала высказывать ему претензии из-за публикации в журнале «СтарХит», редактором которого он является. Речь в журналистском материале шла о кипрском доме, который якобы строит примадонна российской сцены.