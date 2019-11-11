Путин поздравил ректора ВГИКа с юбилеем и отметил его вклад в развитие культуры России

Москва, 11 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А​​​. Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева с 70-летием и отметил его вклад в развитие российской культуры. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Примите поздравления по случаю 70-летия. За годы профессиональной деятельности Вы внесли значимый, многогранный вклад в развитие отечественной культуры, в сохранение нашего богатого исторического, духовного, творческого наследия», — следует из обращения президента.

Путин отметил востребованность знаний и «подвижнической энергии» Малышева на педагогическом поприще, которые служат воспитанию молодых мастеров кинематографии.

В финале телеграммы президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и успехов.

В октябре Путин побывал во ВГИКе и поздравил вуз с вековым юбилеем. В рамках визита президент встретился с выдающимися выпускниками института кинематографии, послушал класс-концерт студентов последнего курса, а также получил памятную медаль и удостоверение к ней в честь 100-летия учебного заведения.

ВГИК — единственная в России государственная киношкола, обладающая киностудией с полным технологическим циклом для производства кино- и видеофильмов. Институт находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации.

С 2001 по 2004 года Малышев занимал пост заместителя министра культуры России. Ранее он руководил Госфильмофондом. За время руководства он превратил его в один из самых крупных киноархивов мира. С 2001 по 2004 года Малышев являлся заместителем министра культуры РФ. Ректором ВГИК он стал в 2007 году.