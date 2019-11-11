НЦБ Интерпола уведомили о задержании националиста Мазура в Польше

Варшава, 11 ноября. Национальное бюро Интерпола (НЦБ) получило уведомление о задержании польскими властями по запросу Москвы одного из лидеров радикальной организации УНА-УНСО1 (запрещена в России) Игоря Мазура. Об этом журналистам рассказал в понедельник источник в правоохранительных органах.

«НЦБ Интерпола получило уведомление о задержании правоохранительными органами Польши Игоря Мазура», — передает ТАСС слова собеседника.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Польше задержали сотрудника ее секретариата Мазура. Она отмечала, что пока решается вопрос об экстрадиции его в РФ.

Как сообщала «Газета.Ru», пять лет назад Мазур руководил экстремистской группировкой «Правый сектор»1 (запрещена в России) в Киевской области, а также участвовал в беспорядках в центре украинской столицы. С весны 2014 года участвовал в гражданской войне в Донбассе. После увольнения из армии Мазур стал замглавы партии УНА-УНСО (запрещена в России).

Следственный комитет РФ в 2014 году возбудил уголовные дела против Игоря Мазура, Олега Тягнибока, Дмитрия Яроша и других.

1 Организация запрещена на территории РФ.