Трое малышей из многодетной семьи сгорели в доме под Курском

Курск, 11 ноября. Сильный пожар произошел в четырехквартирном доме в поселке Пристень Курской области, погибли трое детей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел ранним утром 11 ноября на улице Кирова. Загорелось одноэтажное жилое здание. На место происшестия прибыли экстренные службы.

Из дома эвакуировали родителей многодетной семьи и их годовалого малыша. Возгорание потушили за 20 минут, но одна из комнат дома выгорела полностью, частично обрушилась кровля.

Позднее при разборе завалов нашли тела их троих детей — пятилетней Софьи, четырехлетней Саши и двухлетнего Александра.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних.