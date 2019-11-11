В Совфеде заявили о готовности России к диалогу с законными властями Боливии

Москва, 11 ноября. Россия готова продолжать диалог с законными властями Боливии, в частности, с новым составом парламента после его избрания. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Накануне все высшее руководство страны под руководством президента Эво Моралеса на фоне ожесточенных протестов отправилось в отставку, в том числе председатель и первый вице-спикер сената. Второй оппозиционный вице-спикер Жанин Аньес объявила, что высшая власть переходит к ней.

Косачев пожелал дружественному боливийскому народу как можно скорее выйти из кризисного положения, провести выборы и вернуться к нормальной жизни.

«Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны и, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран», — написал он в Facebook.

Напомним, в Боливии после подсчета голосов избирателей на президентских выборах разгорелись массовые протесты. МИД РФ призвал россиян ответственно подходить к поездкам в эту страну. Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал Моралес. Однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

Моралес ранее написал в Twitter, что демократической строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить государственный переворот в стране. Похожее мнение выразили на Кубе и в Венесуэле, передает «ФедералПресс».

Как сообщает «Газета.ru», Аньес, согласившаяся взять в свои руки управление латиноамериканской страной, заявила, что проведет новые президентские выборы.