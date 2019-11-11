Москва, 11 ноября. Россия оказалась в числе самых пьющих стран из-за слабого контроля за нелегальным алкоголем и сомнительных инициатив властей, вредящих здоровью граждан, считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, в России действительно есть проблема алкоголизма. Самым губительным Онищенко назвал то, что россияне пьют по «северному типу»: употребляют алкоголь редко, в основном по праздникам и выходным, но в больших количествах.

Как пишет URA.RU, эксперт подчеркнул, что в странах, где распространена такая культура питья, больше всего людей, страдающих алкоголизмом. Онищенко считает, что причиной попадания России в рейтинг самых пьющих стран является слабая алкогольная политика. Онищенко объяснил, почему Россия попала в рейтинг самых пьющих стран.

«У нас есть алкоголь, который не считается алкоголем, но продается. Есть неучтенное спиртное, которое нелегально производится нашими заводами. Ну и, конечно, все эти звучащие циничные предложения продавать пиво во время спортивных соревнований и превращать наши футбольные матчи в массовую попойку», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Россия занимает седьмое место по потреблению алкоголя, показав самое большое снижение потребления с 2007 года.

2 октября пресс-служба Минздрава РФ сообщила о снижении числа больных алкоголизмом россиян примерно в два раза с 2008 года. По данным ведомства, если в 2008 году на учете в качестве больных алкоголизмом в России состояли около двух миллионов человек, то к 2017 году их число сократилось до 1,3 миллиона. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, сообщает, что общее употребление алкоголя на душу населения в нашей стране сократилось в период с 2003 по 2016 год на 43%. Общее количество больных с диагнозом «алкоголизм», включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 год сократилось с 1,46% до 0,88% населения. В министерстве уточняют, что потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 литра на душу населения в 2008 году до 9,3 литра в 2017-м.

Как отмечает «Газета.ру», снижению уровня алкоголизма и количества смертей, связанных с употреблением алкоголя способствовали строгие меры контроля в области продажи алкогольной продукции.