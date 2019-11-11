Гидрометцентр раскрыл причину частых погодных аномалий зимой

Москва, 11 ноября. Погодные аномалии возникают зимой в два раза чаще, чем летом, поскольку солнце не насыщено энергией и не может компенсировать действие холодных масс. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее синоптик сообщил, что в ноябре 2019 года климатическая норма будет превышена на 10 градусов. По словам эксперта, летом такая ситуация практически невозможна. Вильфанд подчеркнул, что в последний раз подобная температурная аномалия была зафиксирована летом 2010 года, и это стало экстремальным событием. Зимой такое происходит гораздо чаще.

«Сейчас солнца фактически нет. Но даже если бы было солнце, а солнечные лучи не насыщены энергией и все зависит от объективных факторов: с севера холодно, с юга тепло», — отметил синоптик.

Кроме того, Вильфанд рассказал и о самых значительных температурных аномалиях, зафиксированных в России в середине ноября. Так, на Дальнем Востоке климатическая норма была превышена на 18 градусов. А в Красноярском крае температура на 10 градусов ниже обычного значения, пишут «Известия». Также Вильфанд сообщил, что в ближайшее время не стоит ждать выпадения снега в центральной части России, передает телеканал «360».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о переносе климатической зимы в Москве. По его словам, на текущей неделе температура в столице превысит климатическую норму на 9–10 градусов.