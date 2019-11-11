Диетологи назвали ускоряющие метаболизм продукты

Москва, 11 ноября. Диетологи назвали продукты, которые ускоряют обмен веществ и способствуют снижению веса человека.

Многие люди мечтают о продуктах, которые можно было бы есть, чтобы худеть. Такие действительно есть: некоторые продукты способствуют ускорению метаболизма. Отсутствие проблем с пищеварением помогает человеку избавляться от лишних килограммов. Диетологи поделились списком «волшебных» продуктов и напитков.

На первое место специалисты поставили зеленый чай. Они пояснили, что он увеличивает расход энергии организма на 5%. Этот напиток по праву считается эффективным средством против ожирения.

Одним из основных строительных материалов тела человека является белок. Желающим похудеть людям следует включить в свой рацион вареные вкрутую яйца. Эксперты пояснили, что одно яйцо содержит около 6,29 грамма белка.

«Поэтому это отличное дополнение к диете, если вы хотите ускорить обмен веществ», — приводит слова источника Food News.

Диетологи отметили, что существенную пользу приносят не только яйца, но и любые богатые протеином продукты. Они пояснили, что такая еда значительно увеличивает термический эффект пищи: организм тратит значительное число калорий на переваривание.

В перечень ускоряющих метаболизм продуктов также попали перец чили, имбирь, чечевица, кофе, льняные семечки, брокколи, бразильские орехи и темно-зеленые листовые овощи.

Ранее врач-диетолог Елена Coлoмaтинa назвала средиземноморскую диету лучшей для снижения массы тела, передает «Известия».