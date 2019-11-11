В Совфеде отреагировали на заявление депутата бундестага о российском Крыме

Депутат бундестага Антон Фризен заявил о бесполезности санкций против РФ, поскольку они выгодны только США и не изменят статус Крыма, который «однозначно останется российским». В Совфеде объяснили, что последует за этим заявлением.

«Можно утверждать, что санкции не достигли своих целей, — сказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» в интервью РИА Новости. — С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел. Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар — это США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности».

По словам Антона Фризена, чтобы сотрудничать с российским Крымом в гуманитарной и экономической сферах, необязательно признавать его статус. Подобным образом Евросоюз действовал в отношении Южной Осетии и Абхазии, напомнил немецкий парламентарий.

Комментируя его слова, российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал их «совершенно здравыми».

«Все чаще и чаще европейские политики говорят о ненужности антироссийских санкций и о том, что Крым — это Россия и стал ее частью на законных основаниях, то есть по результатам всенародного референдума. Иными словами, европейские политики проявляют все больше и больше здравого смысла, и это не может нас не радовать. Потому что пять лет назад никто в Европе не осмеливался говорить подобных вещей, три года назад подобные заявления были единичны», — заметил член комитета верхней палаты российского парламента по международным делам.

Сенатор напомнил, что в последнее время об ущербности и неэффективности антироссийских санкций говорят не только немецкие политики. Об этом говорят во Франции, Италии, начали говорить в Скандинавии, чего раньше не было, появились противники санкционного давления на Россию и в Польше.

По мнению Сергея Цекова, подобные разговоры обусловлены желанием европейцев отменить санкционный режим в отношении России, поскольку ответные меры Москвы привели к тому, что европейских бизнес терпит огромные убытки.

«Наибольшие потери от антироссийских санкций несет сам Евросоюз — это уже все признают. Думаю, в скором времени хоть одна страна — член ЕС, да осмелится отказаться от продления санкционного режима, и этого будет уже достаточно, чтобы отказаться от неэффективных мер. Но я не уверен, что к словам Антона Фризена прислушаются сейчас. Все к этому идет, но европейцы пока не готовы пойти наперекор Вашингтону. Нужно время. И на то, чтобы на Западе официально признали воссоединение Крыма с Россией, тоже нужно время», — добавил Сергей Цеков.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве жители полуострова провели референдум, на котором более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права и вопрос о статусе региона закрыт окончательно.