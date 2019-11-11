Пикет против Вишневского и педофилии в вузах проходит у петербургского ЗакСа

Санкт-Петербург, 11 ноября. Одиночный пикет против педофилии в вузах проходит возле петербургского Законодательного собрания. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фото с места акции.

Причиной пикета послужило обвинение в сексуальных домогательствах, предъявленное 7 ноября бывшей студенткой преподавателю и депутату Борису Вишневскому. По словам девушки, которая представилась Кристиной, когда она была студенткой РГПУ имени Герцена, Вишневский домогался ее и нескольких ее сокурсниц.

Соратники депутата полагают, что он действительно мог домогаться к студенткам во время преподавательской деятельности. Статью о сексуальных домогательствах Вишневского разместил в чате «яблочников» один из его сторонников.

Харассмент преподавателя прокомментировали и в ЗакСе Ленобласти. Депутат Владимир Петров призвал с пониманием отнестись к ситуации, в которую угодил его коллега, и заявил о давней академической традиции, согласно которой, преподаватели и профессора зачастую берут себе в жены или спутницы жизни молодых студенток. Депутат отметил, что похожая ситуация была и у самого Федора Достоевского.

Вишневский в свою очередь вину не признает и говорит о черном пиаре политтехнологов.

Напомним, письмо бывшей студентки РГПУ имени Герцена опубликовало издание «Народные новости». Девушка заявила, что в 2014 году, когда она училась на первом курсе, Вишневский домогался ее и нескольких ее сокурсниц. При этом точное число пострадавших от действий парламентария, по словам Кристины, неизвестно. Она добавила, что часто объектами домогательств «яблочника» становились приезжие первокурсницы, которые не могли рассчитывать на защиту в чужом городе. Кроме того, политик проявлял интерес и к юношам.