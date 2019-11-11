Навка поделилась с подписчиками фото счастливой Заворотнюк

Москва, 11 ноября. Двукратная чемпионка мира, фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками снимками, на которых запечатлена счастливая и улыбающаяся актриса Анастасия Заворотнюк. Фотографии появились в Instagram спортсменки.

Навка поддержала коллегу Петра Чернышева, который, по слухам, тратит огромные средства на лечение больной супруги. Фигуристка приняла решение передать мужу Заворотнюк все средства, заработанные от заключительного показа мюзикла на льду «Аленький Цветочек».

Часть средств отправят также в благотворительные фонды, оказывающие помощь женщинам, которые столкнулись со страшным диагнозом, пишет «МИР24». Навка от всего коллектива пожелала заслуженной артистке РФ скорейшего выздоровления.

«В нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы, как одна семья, всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях», — написала фигуристка.

Сообщение она сопроводила фотографиями, на которых запечатлена команда Navka Show. Среди артистов можно заметить Заворотнюк, которая счастливо улыбается на камеру.

Напомним, Заворотнюк в какой-то момент перестала появляться на публике и делать посты в социальных сетях, что вызвало беспокойство фанатов. Многие СМИ тут же заподозрили, что дело в серьезном заболевании, а затем появились слухи о раке головного мозга, с которым борется артистка.

Официально родные звезды телесериала «Моя прекрасная няня» не комментируют ее состояние. В связи с этим вокруг нее появляется все больше и больше слухов.

Как пишет «Утро.ру», ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обнадежил фанатов. По его словам, самые страшные прогнозы не сбываются. Заворотнюк становится лучше, она идет на поправку, передает «Газета.ru».