Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко

Москва, 11 ноября. Специалисты Росконтроля протестировали 13 торговых марок сгущенного молока и выявили нарушения у некоторых производителей. Также эксперты назвали лучшие бренды сгущенки.

Организация исследовала образцы торговых марок «Алексеевское», «РогачевЪ», «Главпродукт», «Коровка из Кореновки», «Глубокое», «Молочная страна», «Совок», «Густияр», «Волоконовское», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», ОАО «Белгородские молочные продукты» и «Лента». Каждый продукт тестировался по более чем 50 параметрам, пишет «ФедералПресс».

В итоге в черный список Росконтроля попало сгущенное молоко торговых марок «Главпродукт» и «Глубокое». Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира. Сгущенка торговой марки «Глубокое» продемонстрировала несоответствие по массовой доле жира. Кроме того, в обоих образцах эксперты нашли нарушение стандарта по вязкости, указанного в маркировке, сообщает «Вечерняя Москва».

«Низкое содержание белка в СОМО может свидетельствовать об использовании при производстве сухой молочной сыворотки вместо сухого молока или загустителей», — пояснила ведущий специалист экспертного центра Росконтроля Елена Менячихина.

По итогам исследования специалисты рекомендовали к покупке сгущенное молоко марок «Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», «Совок» и «Волоконское», передает «Газета.ру». Остальные бренды, кроме оказавшихся в черном списке торговых марок «Главпродукт» и «Глубокое», эксперты отнесли к категории товаров с замечаниями.

Ранее Росконтроль выяснил, какой кефир опасен для здоровья. Оказалось, что не все исследованные образцы можно отнести к кефиру.