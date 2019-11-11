Ляшко закружился в танце под хит «пророссийской» Успенской

Киев, 11 ноября. Лидер «Радикальной партии» Украины Олег Ляшко станцевал с супругой медленный танец на концерте певицы Любови Успенской в украинской столице. Романтичное видео попало на YouTube.

Выступление исполнительницы в Киеве пытались запретить из-за ее симпатий к российским властям, передает «Пятый канал», однако приехать с гастролями в столицу ей все же удалось. Более того, под ее песню не смог усидеть на месте даже известный украинский радикал.

Трогательный танец пары опубликовал украинский Telegram-канал kp.ua.

«По будням Олег Ляшко разбирается с депутатами, а по выходным танцует на концертах. Видео записано сегодня нами на выступлении Любови Успенской», — написали на канале.

Супруги кружились под хит «К единственному, нежному». Годом ранее под эту же песню Ляшко уже танцевал с супругой дома во время празднования своего дня рождения. Тогда пользователи соцсетей оставили под домашним видео множество негативных комментариев. Депутата упрекнули, что он танцует не под украинскую музыку, хотя яро отстаивает национальную культуру.

Ноябрьский концерт Успенской в Киеве возмутил украинского продюсера Игоря Кондратюка. Ранее он жестко высказался относительно украинских (Успенская родилась в Киеве) «пророссийских» артистов, которые выступают в «оккупированном» Крыму, и накинулся с критикой на СБУ.

Ситуацию с Успенской усугубило то, что она некогда назвала президента России Владимира Путина своим кумиром.