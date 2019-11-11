Пушков назвал пропагандой слова премьера Польши о «Северном потоке — 2»

Москва, 11 ноября. Член Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал слова главы правительства Польши Матеуша Моравецкого, обвинившего страны Европейского союза (ЕС) в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2», пропагандой.

«Думаю, он [Моравецкий] в курсе, что Россия перевооружила свою армию и без «Северного потока — 2». Но у Варшавы нет весомых аргументов против проекта. Одна ахинея», — написал российский сенатор в своем Twitter-аккаунте.

Ранее польский премьер Моравецкий выразил сожаление, что проект трубопровода поддерживают в Европе, заявив, что таким образом «оплата российского оружия» якобы осуществляется за счет европейских средств. Помимо этого, он раскритиковал слова главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона, назвавшего позиционирование России врагом НАТО немыслимым, сообщал «Царьград».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии.

Балтийские страны, США и Украина выступают против строительства российского газопровода. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ), а Киев боится потерять колоссальную прибыль от транзита российского голубого топлива на европейский рынок.