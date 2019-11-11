Москва, 11 ноября. США сейчас ведут войну на выживание, так как теряют свою гегемонию, Вашингтон решил бороться с Россией, Ираном, Сирией, заявил в интервью президент Сирии Башар Асад.

Асад заявил, что США теряют свою гегемонию и готовы бороться со всеми.

По его словам, американская сторона готова бороться со всеми, кто скажет ей «нет». «Они решили бороться с Россией, Ираном, Сирией — со всеми, кто говорит «нет». Даже с союзниками, даже с западными правительствами, если те скажут «нет»… они готовы и с ними бороться», — подчеркнул он.

Как пишет RT, по мнению Асада, политика Вашингтона строится на методе проб и ошибок. Он напомнил, что военные США вторглись в Афганистан, Ирак — ничего не вышло.

«Начали вторгаться в другие страны, но иными способами. Они изменили свой подход», — уточнил он.

Ранее Асад обвинил США в поддержке террористов в САР. Соответствующее заявление президент Сирийской Арабской Республики сделал во время интервью, уточнив, что такое поведение Вашингтона препятствует политическому процессу решения конфликта в стране. По словам Башара Асада, противники Сирии — «запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наемники в стране» — стараются отодвинуть победу официальных правительственных сил.

«Они делают это — и поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу», — подчеркнул сирийский лидер.

Башар Асад добавил, что текущая задача правительства Сирии — действовать на опережение планов США и их союзников. По словам президента САР, такая задача вполне по силам.

Напомним, президент США Дональд Трамп за время военных столкновений в Сирии неоднократно успел объявить о полном разгроме запрещенного в РФ «Исламского государства»1 в Сирии и Ираке. Трамп объявлял о том, что «США установили контроль над 100% территории, которую ранее контролировало ИГ»1 — что неверно, поскольку большую часть захваченной исламистами территории Сирии освободила все же Сирийская арабская армия и ее союзники при поддержке ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.