Рудковская рассказала, что Батурин планировал положить ее в «психушку» и отобрать детей

Москва, 11 ноября. Бизнесмен Виктор Батурин планировал забрать у Яны Рудковской детей, а саму поместить в учреждение для душевнобольных. Об этом музыкальный продюсер откровенно рассказала в первом выпуске посвященной ей передачи на телеканале «Супер».

По ее словам, у бывшего супруга был жестокий план.

«Отобрать ребят, положить меня в психушку — и все, обо мне все тут же забыли бы», — призналась она.

Рудковская добавила, что после развода не получила от Батурина «ничего». Ей пришлось с нуля выстраивать все связи, строить карьеру и добиваться успеха в шоу-бизнесе.

«Я семь лет жила с миллиардером и ушла с одним чемоданом. Он ждал, что я приползу, а я не приползла», — вспомнила она.

Продюсер уточнила, что сейчас бывшие муж и жена наладили отношения и даже периодически обмениваются подарками. К примеру, не так давно Батурин преподнес Рудковской дорогой альбом со снимками семьи российского императора Николая II, сделанными незадолго до расстрела.

Она призналась, что не жалеет о годах, проведенных в отношениях с миллиардером. Рудковская поблагодарила его за то, что показал ей мир, научил вести бизнес и привил любовь к антиквариату.

Напомним, Рудковская стала третьей женой Батурина. Их брак продлился с 2001 по 2008 год. В 2002 году на свет появился сын пары, получивший имя Николай.

В 2009 году продюсер вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. В 2017 году пара обвенчалась в церкви, а четырьмя годами ранее у супругов родился сын Александр.

Отметим, что во время съемок программы «ЯнаСупер» продюсер заявила о своем решении расстаться с фигуристом. СМИ обратили внимание, что в этой фразе нет никакой конкретики, хотя о разладе в семье известно давно. Плющенко отпуску с супругой предпочел отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль «Новая Волна» в Сочи, где проводила время в певцом Димой Биланом.