Асад назвал бывшего спецпосланника ООН по Сирии «марионеткой» США

Дамаск, 11 ноября. Бывший спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура не мог быть нейтральным наблюдателем, поскольку это не устроило бы США, заявил президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад.

«Быть нейтральным на такой должности невозможно, потому что США устраивают только марионетки. Это типичное для них поведение», — уверен президент Сирии.

Кроме того, Асад сообщил, что де Мистура все же хотел с ним встретиться и «пожать руку», но президент Сирии отказался.

«Его подвела собственная предвзятость. Он продвигал американскую повестку (и, возможно, делал это более разумно), но у него ничего не вышло», — подчеркнул сирийский лидер в интервью RT.

Напомним, де Мистура был специальным посланником Генерального секретаря ООН по Сирии с 2014 по 2019 год. На данный момент эту должность занимает Гейр Педерсен.

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. По словам Педерсена, пока невозможно определить, сколько времени уйдет у сторон на завершение работы.